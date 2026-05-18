Neodecortech vola | utile a 5,6 milioni e target ricalibrati al rialzo

Neodecortech ha annunciato un aumento significativo dell’utile netto, passando da 0,8 milioni a 5,6 milioni di euro. Contestualmente, l’azienda ha rivisto al rialzo il target di prezzo, con la consulente finanziaria Alantra che ha portato la sua stima a 6,2 euro per azione. Questi dati sono stati comunicati in un contesto di crescita e miglioramento delle performance aziendali, senza ulteriori dettagli sulle modalità di questa evoluzione o sui fattori specifici che hanno contribuito a tali risultati.

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? Domande chiave Come può l'utile netto passare da 0,8 a 5,6 milioni?. Perché il target di Alantra è salito a 6,2 euro?. Quali incentivi del DL Energia garantiscono margini fino al 2030?. Perché il titolo scambia con uno sconto del 47% rispetto ai competitor?.? In Breve Ricavi trimestrali a 47,1 milioni di euro con crescita dell'8% rispetto al 2025.. Ebitda balzato del 126% raggiungendo quota 9,1 milioni di euro nel primo trimestre.. Target Alantra a 6,2 euro e TP ICAP a 6 euro per il titolo.. Previsioni 2028 indicano ricavi a 193,6 milioni e Ebitda a 23,9 milioni di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neodecortech vola: utile a 5,6 milioni e target ricalibrati al rialzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Brembo vola nel primo trimestre: utile a 56,9 milioni e guida al rialzo? Cosa scoprirai Come farà Brembo a bilanciare nuovi investimenti e debito sotto i 700 milioni? Perché i ricavi sono in lieve calo nonostante l'utile... Neodecortech: utile +83%, Asia esplode (+157%)Neodecortech chiude il 2025 con un utile netto in forte espansione, trainato da un boom delle vendite asiatiche che ha compensato il calo del mercato... Neodecortech, Alantra alza target price con modello integrato che migliora gli utili(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 6,2 euro per azione (dai precedenti 5 euro) il target price su Neodecortech, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella p ... borsa.corriere.it Neodecortech S.p.A. – Margini e utile in decisa crescita, confermata la solidità finanziaria del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria ...Neodecortech S.p.A. (Neodecortech o la Società o NDT), tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore d ... firstonline.info