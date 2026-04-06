A Borgio Verezzi, i lavori nella Cava dei fossili sono stati sospesi fino al primo agosto su ordine del sindaco, che ha deciso di fermare temporaneamente gli interventi per tutelare la fauna presente nella zona. Dopo questa pausa, i lavori riprenderanno per un ulteriore periodo di due mesi. La decisione mira a preservare le specie animali che vivono nell’area durante le operazioni di consolidamento.

Il sindaco Renato Dacquino ha annunciato che i cantieri per il consolidamento della Cava dei fossili a Borgio Verezzi rimarranno fermi fino al primo agosto per proteggere la fauna locale, prevedendo poi un ultimo bimestre di attività. L’intervento mira a stabilizzare l’area franosa della frazione di Verezzi attraverso investimenti pubblici mirati. L’area in questione, nota anche come cava vecchia, è caratterizzata da una roccia dalle tonalità bruno rossastre e rappresenta un punto di riferimento per la memoria geologica e umana del territorio. Attualmente, l’amministrazione comunale sta portando avanti un piano di messa in sicurezza idrogeologica per contrastare il movimento franoso che interessa la località. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgio Verezzi: stop ai lavori in Cava dei fossili per salvare la fauna

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