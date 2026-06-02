A trent’anni di carriera, l’artista ha dichiarato che la curiosità lo aiuta a rimanere attivo e interessato alla musica, mentre l’urgenza gli dà la motivazione per creare. Ha lavorato sia con i Subsonica che come artista solista, mantenendo un atteggiamento di inquietudine che lo spinge a continuare a esplorare nuovi suoni e idee. La sua esperienza si sviluppa attraverso diverse collaborazioni e progetti, senza mai perdere il desiderio di innovare.

A trent’anni di carriera, divisa tra l’esperienza con i Subsonica e i progetti solisti, c’è una domanda che continua ad accompagnare Davide Dileo, conosciuto da tutti come Boosta: come si fa a rimanere fedeli a ciò che si è, o si crede, continuando però a evolversi? La risposta non passa, o almeno non passa soltanto, dal successo, dalla tecnica o dall’esperienza accumulata. Passa invece da due parole semplici e potentissime, curiosità e urgenza. «Sono gli elementi che esistono sempre all’inizio», racconta il musicista torinese. «Quando si è giovani l’urgenza è naturale: si ha bisogno di esprimersi, di affermarsi, di raccontare il proprio mondo». 🔗 Leggi su Open.online

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