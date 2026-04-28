Il cantante si sta preparando per un concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma l’11 giugno. È noto per avere due pappagalli, con cui condivide momenti di vita quotidiana. In un’intervista ha raccontato di sentirsi in colpa quando rientra tardi a casa, perché deve mettere a dormire gli uccelli. Ha descritto i pappagalli come animali che “ti guardano, ti parlano” e che gli fanno perdere la concentrazione.

Irama si sta preparando per l’appuntamento dell’11 giugno allo stadio San Siro di Milano, il suo primi concerto nel tempo del rock. “Stiamo facendo tutto da zero: abbiamo disegnato il palco e stiamo seguendo ogni dettaglio, dalla musica alla parte artistica. – ha detto a Vanity Fair – La scaletta mi interessa fino a un certo punto: quello che conta davvero sono gli arrangiamenti, come suona la band e cosa succede sul palco. È lì che si costruisce lo show”. Un periodo davvero positivo per Irama che ha anche confessato di essere innamorato: “ Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto, a cui tengo molto. Sono cresciuto molto, oggi sono più sereno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Irama: “Ho due pappagalli. A volte mi sento in colpa a rientrare tardi, perché poi devo metterli a dormire. Ti guardano, ti ‘parlano’, e ti mandano il cervello in fumo”

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