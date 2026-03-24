Perché a Roma con l’ora legale si esce di più? La curiosità che non ti aspetti

Domenica 29 marzo ritorna l’ ora legale, e a Roma cambierà qualcosa che va ben oltre le lancette dell’orologio. Le giornate si allungheranno, la luce si sposterà e la città intera si risveglierà in modo del tutto diverso. Ma perché nella Capitale il cambio d’ora si traduce sempre in una maggiore vita all’aperto? La risposta è meno scontata di quanto si possa pensare (e affonda le radici nella storia recente). Non ci resta che scoprirne il vero motivo. Roma: perché con l’ora legale si esce di più?. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche perché a Roma, nel lungo periodo dell’ora legale (fino ad ottobre), il sole può tramontare oltre le 20:30 in primavera e arrivare oltre le 21:00 in estate. 🔗 Leggi su Funweek.it

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