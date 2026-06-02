Boom di presenze per la Sagra della Ciliegia igp con 10mila visitatori
Nelle prime due giornate dell'evento, la Sagra della Ciliegia IGP ha registrato circa diecimila visitatori. La manifestazione ha attirato un gran numero di persone, portando a un'ampia partecipazione e a un'affluenza significativa nel paese ospitante. Le autorità locali hanno organizzato attività e misure per accogliere i visitatori e facilitare la partecipazione all'evento dedicato al frutto tipico della zona.
Diecimila presenze nei primi due giorni di apertura, una festosa invasione del paese che sta facendo di tutto per accogliere nel migliore dei modi gli ospiti nella celebrazione del frutto per eccellenza che rende famoso il paese. Lari non poteva sperare in un inizio migliore dell'edizione numero. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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