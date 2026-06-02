Boom di presenze per la Sagra della Ciliegia igp con 10mila visitatori

Notizia in breve

Nelle prime due giornate dell'evento, la Sagra della Ciliegia IGP ha registrato circa diecimila visitatori. La manifestazione ha attirato un gran numero di persone, portando a un'ampia partecipazione e a un'affluenza significativa nel paese ospitante. Le autorità locali hanno organizzato attività e misure per accogliere i visitatori e facilitare la partecipazione all'evento dedicato al frutto tipico della zona.