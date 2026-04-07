La città presa d’assalto Boom di visitatori Una folla ai Diamanti cinquemila presenze

Nelle ultime settimane, la città ha registrato un incremento significativo di visitatori, con circa cinquemila persone presenti ai Diamanti. Musei, monumenti e mostre sono stati molto frequentati, ma anche mercatini, parchi e percorsi in bicicletta lungo le mura hanno attirato numerosi visitatori. Passeggiate lungo la darsena e nei punti naturistici della zona sono state molto frequentate, contribuendo a un afflusso record di pubblico.

Musei, monumenti, mostre ma anche mercatini, parchi, gite in bicicletta lungo le mura, passeggiate lungo la darsena e nei luoghi a maggiore vocazione naturalistica. Per non parlare di bar e ristoranti, presi letteralmente d’assalto. Il lungo fine settimana di Pasqua – complice anche il sole, spuntato dopo alcuni giorni dal retrogusto invernale – ha portato numerosi visitatori nella città estense. Tanti i ferraresi che ne hanno approfittato per un giro nel cuore della città, ma soprattutto moltissimi turisti, italiani e non solo. Per rendersene conto è bastato fare un giro per le strade del centro, dal Listone fino a palazzo dei Diamanti, per notare sguardi curiosi e meravigliati, zainetti e macchine fotografiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La città presa d’assalto. Boom di visitatori. Una folla ai Diamanti, cinquemila presenze Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assaltoTutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche... Leggi anche: Key, boom di presenze alla fiera dell’energia: visitatori in crescita del 10% Temi più discussi: La città presa d’assalto. Boom di visitatori. Una folla ai Diamanti, cinquemila presenze; ROMAGNA: Riviera presa d’assalto a Pasqua, boom di turisti da Rimini a Ravenna; Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assalto; Boom di presenze a Genova per Pasquetta: Boccadasse e Acquario presi d’assalto. Boom di turisti a Napoli per Pasqua e Pasquetta: 400mila presenze e città presa d’assalto tra cultura, mare e tradizioniNapoli, 6 Aprile - Napoli registra il tutto esaurito nelle festività pasquali. Tra la giornata di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, il capoluogo campano è ... sciscianonotizie.it Pasqua da record a Napoli: boom di turisti e città presa d’assaltoNapoli registra il tutto esaurito nel periodo pasquale, confermandosi una meta sempre più apprezzata sia dai turisti che dai residenti. ilnapolionline.com Anche quest'anno boom di visitatori. Taglio del nastro con la sindaca Patelli e il ministro Foti. Trecento ambulanti presenti - facebook.com facebook AI fuori controllo: boom di chatbot che mentono, aggirano le regole e complottano contro gli utenti x.com