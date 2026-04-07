La città presa d’assalto Boom di visitatori Una folla ai Diamanti cinquemila presenze

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, la città ha registrato un incremento significativo di visitatori, con circa cinquemila persone presenti ai Diamanti. Musei, monumenti e mostre sono stati molto frequentati, ma anche mercatini, parchi e percorsi in bicicletta lungo le mura hanno attirato numerosi visitatori. Passeggiate lungo la darsena e nei punti naturistici della zona sono state molto frequentate, contribuendo a un afflusso record di pubblico.

Musei, monumenti, mostre ma anche mercatini, parchi, gite in bicicletta lungo le mura, passeggiate lungo la darsena e nei luoghi a maggiore vocazione naturalistica. Per non parlare di bar e ristoranti, presi letteralmente d’assalto. Il lungo fine settimana di Pasqua – complice anche il sole, spuntato dopo alcuni giorni dal retrogusto invernale – ha portato numerosi visitatori nella città estense. Tanti i ferraresi che ne hanno approfittato per un giro nel cuore della città, ma soprattutto moltissimi turisti, italiani e non solo. Per rendersene conto è bastato fare un giro per le strade del centro, dal Listone fino a palazzo dei Diamanti, per notare sguardi curiosi e meravigliati, zainetti e macchine fotografiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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