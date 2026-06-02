I ricavi complessivi della Champions League hanno superato un miliardo di euro, segnando un aumento significativo rispetto al passato. L’analisi di Calcio e Finanza mostra come i premi siano cresciuti in modo costante negli ultimi 25 anni, con il Real Madrid che si conferma la squadra con i premi più alti. Nel ranking delle squadre, l’Inter si trova in dodicesima posizione in termini di ricavi derivanti dalla competizione.

Inter News 24 L’analisi di Calcio e Finanza evidenzia la crescita verticale dei premi della Champions League negli ultimi 25 anni, con il Real Madrid Re d’Europa. Il valore economico della massima competizione europea ha registrato un’impennata clamorosa nell’ultimo quarto di secolo. Da 37 a oltre 145 milioni di euro nel giro di 25 anni: è questa l’evoluzione dei ricavi che hanno incassato le squadre vincitrici della Champions League, nel confronto tra la stagione 200102 e la stagione 202526, nell’analisi realizzata da Calcio e Finanza. Il cambio di passo è stato evidente fin dai primi anni del nuovo millennio: nel 200102 complessivamente la UEFA ha distribuito ai 32 club partecipanti 519 milioni di euro, scesi fino a 407 milioni nella stagione 200304 (il minimo nel periodo analizzato). 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Boom Champions League: l’esplosione dei ricavi da un miliardo di euro. L’Inter solo dodicesima

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