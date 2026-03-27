Ricavi Champions League oggi il versamento nelle casse dei club | la cifra destinata all’Inter

Oggi le squadre coinvolte nella Champions League 2025-2026 ricevono i pagamenti relativi ai ricavi della competizione. La cifra destinata a ciascun club viene versata nelle loro casse, mentre si avvicinano i quarti di finale, che inizieranno il 7 aprile. La fase a eliminazione diretta rappresenta un momento cruciale nel torneo, con le squadre pronte a scendere in campo.

La Champions League 2025-2026 si prepara a vivere i suoi momenti più intensi con l’inizio dei quarti di finale, fissato per il prossimo 7 aprile. Tuttavia, prima che il campo torni a parlare, è il momento dei bilanci finanziari per le società partecipanti. Come appreso da Calcio e Finanza, l’ UEFA effettuerà proprio oggi i pagamenti dei premi relativi alle fasi precedenti della competizione, iniettando una dose massiccia di liquidità nelle casse dei club che hanno superato i playoff e gli ottavi di finale. Il piano di ripartizione della Federcalcio europea è imponente e mira a premiare la costanza dei risultati ottenuti finora. Complessivamente, verranno versati bonus per un totale di 192 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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