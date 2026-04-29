La squadra Under 23 dell’Inter ha vissuto un campionato difficile, passando dalla terza posizione a quella di penultima in classifica. La stagione si è conclusa con un crollo evidente, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza risposte chiare sulle cause di questa involuzione. La squadra ha mostrato una fase di calo che ha portato a risultati molto al di sotto delle aspettative iniziali.

La stagione dell’Inter U23 è stata una mela tagliata in modo totalmente asimmetrico. È un mistero come una squadra che in autunno viaggiava tra la terza e la quarta posizione nel girone A sia arrivata addirittura dodicesima, lasciando la zona playoff nelle tornate finali e non riuscendo più a tornarvi. Ha sicuramente influito la giovane età media, sintomo di inesperienza, così come la poca amalgama di un gruppo costruito quasi interamente in estate, composto da elementi promossi dalla Primavera, giocatori di rientro da alcuni prestiti e una serie di innesti potenzialmente fuori categoria, come La Gumina o Prestia, che non sono però riusciti a far cambiare rotta all’intera squadra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rimpianto dei nerazzurri. Da terza a dodicesima. L’Inter U23 è crollata

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