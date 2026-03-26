Toyota ancora regina per le vendite nel mercato auto globale Ma è boom per le case cinesi

Nel 2025, Toyota ha mantenuto la leadership mondiale nelle vendite di auto, con 11,3 milioni di veicoli venduti. Nel frattempo, le case automobilistiche cinesi Byd, Saic e Geely hanno registrato incrementi significativi e sono rimaste tra le prime dieci aziende per volume di vendite. La crescita di queste case cinesi ha rafforzato la loro posizione nel mercato globale.

Nel 2025 il panorama automobilistico globale continua a essere dominato dai "soliti" grandi costruttori, con i primi tre gruppi, ossia Toyota Motor Corporation, Volkswagen Group e Hyundai Motor Company che complessivamente hanno registrato circa 27,6 milioni di unità, pari a oltre il 35% della produzione mondiale stimata in circa 80 milioni di veicoli. Anche se i primi tre gruppi hanno consolidato la loro posizione, il mercato dell'auto nel 2025 si è dimostrato particolarmente dinamico, con la repentina ascesa dei costruttori cinesi, prevedibile ma in misura inferiore a quanto si è verificato. Va detto che secondo i media cinesi, a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota ancora regina per le vendite nel mercato auto globale. Ma è boom per le case cinesi Articoli correlati Hyundai: 2025, l’elettrico spinge le vendite europee al 4,2% di quota. Boom di vendite nel Regno Unito.Hyundai Motor Europe ha concluso il 2025 con un incremento delle immatricolazioni nell'area EU35, raggiungendo le 603. Il mercato immobiliare. Su le vendite di case nuove. Purché lontane dal centroIl mercato immobiliare varesino accelera: il territorio mantiene un’alta attrattività residenziale grazie ai costi competitivi rispetto a Milano e... Contenuti utili per approfondire Toyota ancora regina per le vendite nel... Argomenti discussi: Cape Epic #4: Wilier-Vittoria in maglia gialla nella tappa regina e nel giorno delle 32 pollici. Toyota ancora regina, ma la Cina riscrive la Top 10 delle vendite 2025Mentre il gruppo giapponese si conferma leader a livello mondiale, i gruppi cinesi fanno registrare i tassi di crescita più importanti, arrivando a occupare tre posizioni della top 10. alvolante.it Auto, Toyota resta leader mondiale per il sesto anno consecutivo. Battuta ancora VolkswagenToyota conferma la leadership globale anche nel 2025, mantenendo il primato di costruttore automobilistico con i maggiori volumi di vendita per il sesto anno consecutivo. In un contesto internazionale ... milanofinanza.it