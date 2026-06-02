L'ex centrocampista di Juventus e Sampdoria ha ricordato un episodio in cui non riconobbe un dirigente storico, con riferimenti a commenti di allenatori come Boskov e Mancini. Ha anche parlato del rapporto con altri grandi giocatori, affermando che un ex attaccante di grande fama era come un fratello e che un ex presidente della federazione calcistica lo stimava.

Squadre straordinarie, compagni e personaggi d’altri tempi. Ivano Bonetti durante il percorso ha incontrato moltissimi volti, di amici e avversari protagonisti di un viaggio nel pallone durato più di vent’anni. L'ex centrocampista sale su una DeLorean, come quella di Ritorno al futuro, e parte con il racconto. Gli inizi alla Juventus di Platini, la Samp di Mantovani e Boskov, l’amicizia con Vialli. Bonetti, braccio fuori dal finestrino e musica dei suoi tempi. Il viaggio può partire. Dopo tre anni ottimi con il Brescia, la prima grande occasione in Serie A arriva con la Juve. Ricordi? "Ne ho così tanti che potrei scrivere un libro. Avevo vent’anni, fu un onore entrare in una squadra di campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonetti: "Vialli un fratello, Platini mi stimava. E quella volta che non riconobbi Boniperti..."

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