Giletti in aula | ‘In quella foto riconobbi un giovane Berlusconi

In aula, il conduttore televisivo ha riferito di aver riconosciuto un giovane uomo in una vecchia fotografia, descrivendolo come un noto politico. La foto, ormai sbiadita, mostra anche altre persone di cui non sono state fornite identità precise. Durante l’udienza, si è discusso del modo in cui un avvocato ha utilizzato quella stessa immagine per influenzare la testimonianza, sollevando domande sulla sua eventuale manipolazione. La discussione riguarda anche le modalità con cui la foto è stata impiegata nel procedimento legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono le altre persone presenti nello scatto sbiadito?. Come ha usato Baiardo quella foto per manipolare Giletti?. Perché l'ex gelataio è considerato un risultato di accordi sotterranei?. Quali nuove direzioni prenderanno le indagini dopo questa testimonianza?.? In Breve Baiardo mostrò la foto a Giletti a luglio 2022 in un bar di Castano.. La foto ritraeva Berlusconi con il generale Francesco Delfino e Giuseppe Graviano al lago d'Orta.. Giletti ha riferito l'interruzione del rapporto con La7 avvenuta nell'aprile 2023.. Baiardo è accusato di favoreggiamento mafioso e calunnia verso Giancarlo Ricca.. A Firenze, durante l’udienza relativa al processo a Salvatore Baiardo, il giornalista Massimo Giletti ha testimoniato di aver riconosciuto un giovane Silvio Berlusconi in una fotografia mostrata dall’ex gelataio di Omegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giletti in aula: ‘In quella foto riconobbi un giovane Berlusconi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Orlandi, video dell'aggressione a Giletti da ex agente segreto - Lo stato delle cose 08/12/2025 Sullo stesso argomento Massimo Giletti su Barbara d’Urso: critiche ed elogi a Berlusconi!Massimo Giletti interviene sul caso che coinvolge Barbara d’Urso e Mediaset, esprimendo un giudizio diretto sia sulla conduttrice che su Pier Silvio... Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTONico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di... Mafia: Giletti, 'in foto mostrata da Baiardo riconobbi Berlusconi giovane'Salvatore Baiardo estrasse dalla giacca una foto scolorita: riconobbi un giovane Silvio Berlusconi in maglione blu e il generale Francesco Delfino. Erano seduti al tavolino di un bar in piazza sul la ... ansa.it Processo Baiardo, stamani in aula Massimo Giletti e Paolo BerlusconiRitenuto vicino al clan mafioso dei fratelli Graviano, è al centro di indagini nell'ambito dei filoni investigativi paralleli sulle Stragi del 1993 ... rainews.it