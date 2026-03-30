Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha raccontato di aver trascorso un periodo in carcere ingiustamente, sottolineando come la condanna e l’isolamento abbiano segnato la sua vita. Ha anche riferito di come il mondo del calcio lo abbia voltato le spalle in quel momento difficile. Ricorda con affetto la figura di un suo compagno di squadra, deceduto, con cui aveva instaurato un rapporto fraterno.

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© Calcionews24.com - Padovano ricorda: «La condanna, il carcere e il mondo del calcio che mi ha voltato le spalle. È stato un inferno! Vialli era un fratello per me»

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Tutto quello che riguarda Padovano ricorda

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