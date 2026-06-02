Bolzano | raid della Finanza tra i parchi droga e lame sequestrate

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'operazione delle forze finanziarie nei parchi di Bolzano, sono state sequestrate droga e lame. Le dosi pronte per la vendita erano nascoste in punti ancora da precisare tra le aree verdi. Durante il blitz, tre soggetti sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. L'intervento ha coinvolto agenti e unità cinofile, con i dettagli sul luogo esatto dei sequestri ancora in fase di accertamento.

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? Domande chiave Dove sono state nascoste esattamente le dosi pronte per la vendita?. Chi sono i tre soggetti segnalati come assuntori durante il raid?. Come ha reagito il cittadino tunisino durante i controlli della Finanza?. Quale arma è stata sequestrata al cittadino nigeriano durante l'operazione?.? In Breve Oltre 30 grammi di cocaina e hashish rinvenuti tra i cespugli.. Un cittadino nigeriano fermato con una lama di 12 centimetri.. Due persone denunciate e tre segnalati come assuntori durante i controlli.. Un cittadino tunisino denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.. Più di 30 grammi di cocaina e hashish sequestrati a Bolzano: l’operazione della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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