Nella mattinata di giovedì 9 aprile 2026, il nucleo speciale della Polizia Municipale di Bolzano ha eseguito un intervento lungo le sponde dell’Isarco, procedendo allo sgombero di diversi insediamenti illegali. Le operazioni hanno portato alla rimozione di strutture abusive, legate a situazioni di spaccio di droga e a episodi di furto nella zona. L’intervento si è concluso senza incidenti.

Nella mattinata di questo giovedì 09 aprile 2026, il nucleo speciale della Polizia Municipale di Bolzano è intervenuto lungo le sponde dell’Isarco per smantellare una serie di strutture abusive. L’operazione si è concentrata nel tratto fluviale compreso tra Ponte Roma e Ponte Palermo, dove gli agenti hanno rimosso diverse tende improvvisate che occupavano l’area arginale. Le attività di sgombero si sono svolte in modo ordinato, senza che si verificassero episodi di resistenza da parte delle persone coinvolte. Tuttavia, la natura pacifica dell’intervento non cancella la cronicità del problema: chi abita in questi accampamenti di fortuna tende infatti a rioccupare i medesimi spazi nel giro di pochissimi giorni dalla rimozione delle strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, raid sull’Isarco: sgomberati gli insediamenti tra droga e furti

Via gli accampati abusivi al parco. Messo a rischio il progetto della Cri. Gallarate, tra gli sgomberati persone con un lavoro a basso redditoLe tende sono sparite all’alba, smontate in fretta, i pochi effetti personali raccolti in sacchi e borse.

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