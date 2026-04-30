A Bolzano, la polizia ha effettuato controlli tra Waltherpark e Gries, portando a diverse denunce. Durante le operazioni, sono stati sequestrati droga e armi, e sono state identificate persone coinvolte in attività illegali. Le forze dell'ordine hanno svolto pattugliamenti nella zona per verificare la presenza di sospetti e tutelare la sicurezza pubblica. Nessuna informazione è stata comunicata sui soggetti denunciati.

? Cosa sapere Pattugliamenti della Squadra Volante a Bolzano tra Waltherpark e Gries portano a diverse denunce.. Operazione mirata contro droga, armi bianche e occupazioni illegali in zone sensibili della città.. A Bolzano, il questore Giuseppe Ferrari ha disposto una serie di pattugliamenti mirati della Squadra Volante che hanno portato al fermo di un cittadino nigeriano di 30 anni, irregolare e con precedenti, destinato al CPR di Roma, insieme a numerose denunce per droga, armi e furti in diverse zone della città. Le operazioni di controllo si sono concentrate in aree considerate sensibili, toccando punti nevralgici come il Waltherpark, Ponte Roma, il Ponte Giallo e la zona di Gries.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, raid della polizia: tra droga e armi, diverse denunce

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