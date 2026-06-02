Bolzano gli incassi degli autovelox precipitano dell’84% nel 2025

A Bolzano, nel 2025, gli incassi derivanti dagli autovelox sono diminuiti dell’84% rispetto all’anno precedente. La riduzione si riferisce ai proventi complessivi raccolti tramite queste apparecchiature. In confronto, Ancona ha registrato un incremento nei ricavi degli autovelox nello stesso periodo. Altre città italiane hanno invece visto un aumento dei proventi, con alcune che hanno raddoppiato i guadagni rispetto all’anno precedente.

? Domande chiave Perché gli incassi di Bolzano sono crollati così drasticamente rispetto ad Ancona?. Quali città italiane hanno invece raddoppiato i proventi dagli autovelox?. Come influisce questo calo sulla gestione dei controlli stradali locali?. Cosa cambierà per i cittadini se i Comuni potenzieranno i dispositivi?.? In Breve Incassi nazionali scesi da 62,1 a 56,5 milioni di euro nel 2025.. Trieste registra il calo maggiore con una riduzione del 94,4%.. Ancona raddoppia i proventi passando da 855 mila a 1,8 milioni di euro.. Firenze guida la classifica nazionale con 19,7 milioni di euro raccolti.. Gli incassi degli autovelox a Bolzano precipitano dell’84% nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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