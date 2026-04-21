Gli incassi di Roma Capitale migliorano | 6 miliardi di euro nel 2025 anche grazie a tavolini e dehors

Da romatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Capitale ha registrato entrate di circa 6 miliardi di euro nel 2025, secondo i dati presentati dalla vicesindaca e assessora al Bilancio durante l'ultima riunione della commissione competente. La cifra include anche i ricavi derivanti da tavolini e dehors, che hanno contribuito a migliorare la situazione finanziaria del Comune. La presentazione del rendiconto è avvenuta alla presenza del presidente della commissione.

Migliorano i conti di Roma Capitale. La vicesindaca e assessora al Bilancio Silvia Scozzese insieme agli uffici competenti, ha illustrato il rendiconto 2025 durante l'ultima commissione competente, convocata dal presidente Lorenzo Marinone. I conti di Roma miglioranoLa buona notizia è che al 31.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in ItaliaRoma è la seconda città italiana per i proventi da multe anche se nel 2025 gli incassi sono scesi rispetto all’anno precedente.

Leggi anche: Dehors e tavolini, in centro c'è un buco di 17 milioni di euro: è tutta colpa di un bug informatico

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in Italia; Roma, il tesoro delle multe: 132 milioni nelle casse del Comune, ma gli incassi scendono; Multe: nel Lazio è Roma a incassare di più, Rieti prima per sanzioni pro capite; Roma sempre più capitale del tennis: Questi Internazionali valgono un miliardo di euro.

Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in ItaliaRoma è la seconda città italiana per i proventi da multe anche se nel 2025 gli incassi sono scesi rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati riportati sul portale Siope, il sistema informa ... romatoday.it

roma capitale gli incassi di romaMulte stradali, Roma seconda in Italia: 132,8 milioni incassati nel 2025Roma è seconda in Italia per incassi da multe stradali con 132,8 milioni nel 2025. Cresce il tema del peso reale delle sanzioni su cittadini e mobilità urbana ... romait.it

Digita per trovare news e video correlati.