Gli incassi di Roma Capitale migliorano | 6 miliardi di euro nel 2025 anche grazie a tavolini e dehors

Roma Capitale ha registrato entrate di circa 6 miliardi di euro nel 2025, secondo i dati presentati dalla vicesindaca e assessora al Bilancio durante l'ultima riunione della commissione competente. La cifra include anche i ricavi derivanti da tavolini e dehors, che hanno contribuito a migliorare la situazione finanziaria del Comune. La presentazione del rendiconto è avvenuta alla presenza del presidente della commissione.

Migliorano i conti di Roma Capitale. La vicesindaca e assessora al Bilancio Silvia Scozzese insieme agli uffici competenti, ha illustrato il rendiconto 2025 durante l'ultima commissione competente, convocata dal presidente Lorenzo Marinone. I conti di Roma miglioranoLa buona notizia è che al 31.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in ItaliaRoma è la seconda città italiana per i proventi da multe anche se nel 2025 gli incassi sono scesi rispetto all’anno precedente. Leggi anche: Dehors e tavolini, in centro c'è un buco di 17 milioni di euro: è tutta colpa di un bug informatico Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in Italia; Roma, il tesoro delle multe: 132 milioni nelle casse del Comune, ma gli incassi scendono; Multe: nel Lazio è Roma a incassare di più, Rieti prima per sanzioni pro capite; Roma sempre più capitale del tennis: Questi Internazionali valgono un miliardo di euro. Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in ItaliaRoma è la seconda città italiana per i proventi da multe anche se nel 2025 gli incassi sono scesi rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati riportati sul portale Siope, il sistema informa ... romatoday.it Multe stradali, Roma seconda in Italia: 132,8 milioni incassati nel 2025Roma è seconda in Italia per incassi da multe stradali con 132,8 milioni nel 2025. Cresce il tema del peso reale delle sanzioni su cittadini e mobilità urbana ... romait.it Si terrano nella sala della Protomoteca in Campidoglio due concerti gratuiti della stagione concertistica 2026 della Fondazione Nicola Bulgari con il sostegno di Roma Capitale. Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. Info ow.ly/KeqY5 x.com Roma Capitale. . La bellezza di Roma ti aspetta. E per chi vive a Roma è sempre gratuita. Se risiedi a Roma o nella Città Metropolitana puoi accedere gratuitamente ai Musei Civici e alle aree archeologiche di Roma Capitale. Basta mostrare un docume facebook