Multe a Roma nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in Italia

Nel 2025, Roma si conferma come la seconda città italiana per entrate derivanti da multe. Nonostante un calo negli incassi rispetto all’anno precedente, la città mantiene una posizione di rilievo nella classifica nazionale. La riduzione dei proventi si combina con la posizione di leadership, indicando un andamento stabile nel settore delle sanzioni amministrative. I dati ufficiali mostrano come le entrate siano ancora significative, anche in un contesto di diminuzione complessiva.

Roma è la seconda città italiana per i proventi da multe anche se nel 2025 gli incassi sono scesi rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati riportati sul portale Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che registra entrate e uscite finanziarie delle.🔗 Leggi su Romatoday.it

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