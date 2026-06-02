Bolzano agente ferito durante un intervento di soccorso | arrestato

Notizia in breve

Un agente è rimasto ferito durante un intervento di soccorso a Bolzano. L'uomo coinvolto nell'episodio è stato arrestato dopo aver aggredito l'agente durante una procedura di identificazione. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma si sa che l'uomo, inizialmente collaborativo, ha improvvisamente dato in escandescenza. La polizia ha riferito che l'aggressione è avvenuta senza preavviso durante le fasi di controlli. L'agente ferito è stato medicato e non si trovava in gravi condizioni.