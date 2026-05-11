Un uomo è stato arrestato a Bolzano dopo aver rubato un telefono a una minore e aver tentato di scappare. Durante l’episodio, il ladro ha morso un agente della Polizia Ferroviaria al polso, procurandogli una ferita. L’uomo è stato fermato poco dopo, mentre cercava di allontanarsi dalla scena con il telefono sottratto. La minorenne ha assistito alla scena e ha collaborato con le forze dell’ordine.

? Punti chiave Come ha fatto il ladro a fuggire dopo il furto alla minore?. Quali ferite ha riportato l'agente dopo l'aggressione al polso?. Dove sono stati ritrovati i dispositivi rubati alla turista tedesca?. Perché il sospettato era già noto alle forze dell'ordine?.? In Breve Agente ferito al polso necessita di sette giorni di guarigione all'ospedale di Bolzano.. Refurtiva recuperata include un computer e due smartphone sottratti a viaggiatori e turisti tedesca.. Soggetto già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio.. Identificazione avvenuta tramite telecamere di videosorveglianza tra stazione ferroviaria e centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, arrestato il ladro di telefoni: morde un agente della Polfer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Furto nel negozio della stazione, ladro fermato da un agente Polfer fuori servizioÈ stato un agente della polizia ferroviaria di Ferrara fuori servizio a individuare e fermare, lo scorso 26 aprile, un uomo intento a sottrarre...

Faceva entrare telefoni e droga in carcere: arrestato agente della polizia penitenziaria di CosenzaUn agente della penitenziaria di Cosenza è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione.