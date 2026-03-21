Agente aggredito durante un controllo di routine alla stazione di Bressanone vicino Bolzano fermato un 25enne

Durante un controllo di routine alla stazione di Bressanone, un agente è stato aggredito da un uomo di 25 anni, cittadino rumeno, che successivamente è stato arrestato per resistenza e lesioni. L’uomo ha reagito violentemente durante le operazioni di identificazione, costringendo le forze dell’ordine a intervenire con fermezza. L’uomo è stato portato in caserma e le sue condizioni sono sotto osservazione.

Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda mattinata di giovedì presso la stazione ferroviaria di Bressanone (Bolzano). Un giovane cittadino rumeno di 25 anni, senza fissa dimora ma residente in Lombardia, è stato fermato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti impegnati nei controlli di routine. Agenti aggrediti a Bressanone (Bolzano) Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante le consuete attività di controllo del territorio svolte dagli agenti presso la stazione ferroviaria di Bressanone, in provincia di Bolzano. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Agente aggredito durante un controllo di routine alla stazione di Bressanone vicino Bolzano, fermato un 25enne Articoli correlati Leggi anche: 25enne arrestato con droga e arma rubata trovata in appartamento durante controllo di routine Carabiniere aggredito durante un controllo in zona universitaria: arrestato un 25enneUn carabiniere è rimasto ferito durante un controllo antidroga in zona universitaria a Bologna. Contenuti e approfondimenti su Agente aggredito Temi più discussi: Ancora droga e telefonini in carcere: nuove perquisizioni al Lorusso e Cutugno, aggredito un agente; Il carcere è una polveriera. La protesta degenera. Agenti presi a schiaffi; Agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto; Sindaco e questore di Pescara premiano il poliziotto Calista aggredito dagli antagonisti. Agente aggredito durante un controllo di routine alla stazione di Bressanone vicino Bolzano, fermato un 25enneUn cittadino rumeno di 25 anni è stato arrestato a Bressanone per resistenza e lesioni dopo aver aggredito un agente durante i controlli. virgilio.it Carceri, detenuto morde un agente durante un'udienza a Pavia: denuncia del SappeIl Sappe denuncia l'ennesimo episodio di violenza ai danni del personale della Polizia Penitenziaria del carcere di Pavia, avvenuto nella mattinata del 5 marzo presso il Tribunale per i Minorenni di B ... tg24.sky.it Carceri, agente aggredito da detenuto a Santa Maria Capua Vetere. Uspp: "Mettere in sicurezza il lavoro della polizia penitenziaria" #ANSA x.com Vicinanza e solidarietà al personale aggredito proprio nel giorno della Festa del corpo di polizia penitenziaria”. Così la Fns Cisl Abruzzo Molise dopo quanto accaduto nel carcere di Sulmona dove un agente è stato aggredito da un ergastolano “solo per aver f facebook