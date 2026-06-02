Bologna rivoluzione in panchina | arriva Tedesco fino al 2028

Il Bologna ha annunciato l’ingaggio di Tedesco come nuovo allenatore, con un contratto che durerà fino al 2028. La decisione è stata presa dalla proprietà, senza specificare i motivi della scelta. Restano da capire come il nuovo allenatore cambierà il modulo tattico della squadra.

? Domande chiave Come cambierà il modulo tattico del Bologna con il nuovo allenatore?. Perché la proprietà Saputo ha scelto un contratto fino al 2028?. Quali esperienze internazionali porterà Tedesco nel gruppo gialloblù?. Dove si svolgerà il ritiro estivo per impostare i nuovi schemi?.? In Breve Contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Ritiro estivo a Casteldebole dal 10 luglio e in Val Pusteria dal 13 luglio. Esperienze internazionali tra Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Fenerbahce e nazionale Belgio. Modulo tattico 4-2-3-1 con possibilità di variazione verso la difesa a tre. Il Bologna annuncia Domenico Tedesco come nuovo guida tecnica per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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