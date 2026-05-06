Pielle progetto futuro | Turchetto resta in panchina fino al 2028

La società ha annunciato che il tecnico rimarrà in carica fino al 2028, garantendo stabilità alla guida della squadra. La decisione è stata presa per consolidare il progetto a lungo termine e rafforzare l'organizzazione. La dirigenza ha definito il rinnovo come un investimento strategico, sottolineando l’importanza di un percorso stabile per raggiungere obiettivi di crescita e miglioramento. La scelta mira a sostenere la squadra nel percorso verso la Serie A.

?? Cosa scoprirai Come influirà la stabilità di Turchetto sulla scalata verso la Serie A? Perché la dirigenza considera questo rinnovo un investimento manageriale oltre che tecnico? Chi sono i veri protagonisti del successo del progetto biancoblù secondo Turchetto? Come cambierà la gestione della squadra con l'inizio imminente dei playoff??? In Breve Annuncio avvenuto martedì sera presso la sala panoramica dell'Acquario di Livorno. Obiettivo prioritario del tecnico è la promozione in Se .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pielle, progetto futuro: Turchetto resta in panchina fino al 2028 Notizie correlate Basket serie B | La Pielle guarda al futuro: rinnovo di coach Turchetto, riqualificazione del PalaCosmelli e settore giovanileIl rinnovo di coach Andrea Turchetto fino al 2028, il progetto di riqualificazione del PalaCosmelli e la nascita del nuovo settore giovanile. Leggi anche: Basket, serie B | Pielle ai playoff con Legnano, Turchetto: "Adesso viene il bello". VIDEO