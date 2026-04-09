Juventus rivoluzione Spalletti | contratto blindato fino al 2028

La Juventus ha firmato un contratto che garantisce a Spalletti di allenare la squadra fino al 2028. L’accordo è stato definito e ufficializzato, assicurando continuità nel settore tecnico della società. La decisione è stata comunicata recentemente, consolidando così il ruolo dell’allenatore sulla panchina bianconera per i prossimi anni.

La Juventus ha deciso di blindare il proprio progetto tecnico, raggiungendo un accordo definitivo per la permanenza di Spalletti sulla panchina bianconera fino all’estate del 2028. La notizia, che circolerà ufficialmente entro le prossime ventiquattr’ore, segna una svolta decisiva per il club torinese prima della chiusura della settimana lavorativa. Il tecnico, giunto in bianconero lo scorso ottobre con un incarico legato alla conclusione della stagione 2025-26, firmerà un nuovo contratto biennale che estende la sua presenza a lungo termine. Le indiscrezioni suggeriscono che l’annuncio ufficiale avverrà venerdì, consolidando una scelta che affonda le radici nelle prestazioni mostrate sul campo negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juventus, rivoluzione Spalletti: contratto blindato fino al 2028 Juventus-Spalletti, firma imminente: blindato il futuro fino al 2028La Juventus e Luciano Spalletti sono pronti a blindare il proprio legame: il rientro del tecnico a Torino, previsto per domani dopo un breve break... Spalletti e il contratto (fino al 2028) che cambia le strategie della JuventusQuando a fine ottobre Luciano Spalletti ha preso in mano la penna per firmare il contratto che lo faceva entrare nel mondo Juventus, successore di... Temi più discussi: Bernardo Silva intrigato dalla Juve, la dirigenza si muove! Rivoluzione sugli esterni: il nome caldo; Juventus, dopo Vlahovic Spalletti ha un altro asso nella manica, pronta anche la lista per l'anno prossimo; Che rivoluzione sia! Le big di A cambiano portiere: le manovre di Inter e Juve. Coinvolte Napoli e Roma; Spalletti è furioso, ne fa fuori cinque: quanti addii in casa Juventus. Spalletti e il contratto (fino al 2028) che cambia le strategie della JuventusCosa c'è dietro la scelta di Elkann di legare il nuovo corso (l'ennesimo) al tecnico. Che ha una filosofia di calcio diversa da quella del dirigente francese il cui ruolo sportivo andrà ridimensionato ... panorama.it Spalletti Juve, fumata bianca per il rinnovo: prolungamento fino al 2028 e linea tecnica confermata per il futuroSpalletti Juve, fumata bianca per il rinnovo: prolungamento fino al 2028 e linea tecnica confermata per il futuro ... calcionews24.com