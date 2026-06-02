Il nuovo allenatore del Bologna ha firmato il contratto e il documento è stato depositato in Lega. Domenico Tedesco ha concluso le pratiche con il Fenerbahce e dovrebbe arrivare in città nei prossimi giorni per prendere il comando della squadra. La firma ufficiale segna l’inizio di una nuova fase per il club.

Il Bologna ha ufficialmente il suo nuovo allenatore: Domenico Tedesco ha firmato. Domenica l’accordo di risoluzione con il Fenerbahce, ieri il resto delle pratiche sbrigate, e contratto depositato in Lega. Manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà probabilmente oggi, al più tardi domani. La prossima settimana, tra giovedì e venerdì, il tecnico sarà in città per presentazione e faccia a faccia con la dirigenza. E lì si entrerà nel vivo pure dell’argomento principale: il mercato. La ricerca di un nuovo leader difensivo sarà tema cruciale, perché Lucumi è destinato all’addio, corteggiato da Premier e big italiane e turche, col mondiale che arriva in aiuto per strappare un prezzo attorno ai 20 milioni nonostante il solo anno di contratto rimanente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, nuova era al via: Tedesco ha firmato. Atteso a giorni in città per prendere il timone

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