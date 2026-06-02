Nel bilancio stagionale del calcio, i dati sulla fantamedia del 2025-26 mostrano i giocatori più performanti e quelli con le peggiori valutazioni. Tra i migliori, tre giocatori si distinguono per media alta, mentre altrettanti sono quelli con le valutazioni più basse. La classifica si basa sulle prestazioni raccolte durante le partite, evidenziando chi ha contribuito di più e chi ha deluso le aspettative. La squadra di allenatore italiano presenta così un quadro chiaro delle prestazioni individuali.

Stagione in chiaro-scuro per il Bologna di Italiano che chiude all'ottavo posto con 56 punti. L'avventura in Europa League, terminata ai quarti di finale, ha dato il suo contributo visto il doppio impegno giovedì-weekend ma all'annata dei rossoblù sono mancati all'appello i gol di Santiago Castro (7) ma ha ripresentato ad alti livelli Federico Bernardeschi, uno dei migliori per numeri in campionato tra le fila degli emiliani. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Bologna al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. Riccardo Orsolini chiude una stagione che lo ha visto a digiuno anche per 16 partite con una fantamedia del 6,6, 9 gol e 1 assist in 34 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bologna, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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