L’opposizione critica i costi che i privati devono sostenere per la pulizia dei muri imbrattati dai vandali. La proposta prevede che siano i proprietari di immobili a coprire le spese di ripristino del decoro urbano. La discussione riguarda anche l’impatto economico sulle tasche di chi possiede immobili nel centro storico. La questione è al centro del dibattito politico locale, con molte domande sui criteri di assegnazione delle responsabilità e sui costi.

? Domande chiave Chi dovrebbe pagare per pulire i muri imbrattati dai vandali?. Come influirà questa proposta sul portafoglio dei proprietari di immobili?. Quali soluzioni propone l'opposizione per fermare il degrado urbano?. Perché i condomini bolognesi rischiano di pagare per atti vandalici?.? In Breve Il 34,6% dei partecipanti al Laboratorio Bologna propone reinvestire parte della tassa di soggiorno.. Alberto Zanni e Giovanni Favia denunciano l'onere economico per i condomini bolognesi.. La Lega propone videosorveglianza e sei mesi di daspo urbano per i recidivi.. I portici di Bologna sono nella Lista Patrimonio Mondiale Unesco dal 2021.. Il fronte del centrodestra si alza contro la proposta di Lepore sul decoro urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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