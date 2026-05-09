A Bologna, sono in corso modifiche nelle modalità di gestione dei rifiuti, nel decoro urbano e nelle politiche ambientali. Le autorità hanno annunciato interventi per migliorare la raccolta differenziata e il controllo sulla pulizia delle strade. Sono state avviate campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, mentre alcune zone della città sono soggette a interventi di riqualificazione. Questi cambiamenti riguardano principalmente la gestione dei rifiuti e il mantenimento del decoro pubblico.

Tutti i cittadini dovrebbero prendersi cura dell’ambiente in cui vivono. Nella puntata di oggi de ‘il Resto di Bologna’ cercheremo di spiegare come si sta modificando la raccolta rifiuti, fatta da Hera con mezzi che sfrutteranno anche l’IA, i principali problemi da affrontare e le eventuali soluzioni, con un focus particolare sulle attività per coinvolgere i bolognesi. Di questo ci parlerà il Centro Antartide, che da anni si occupa di educazione e cultura ambientale, promuovendo iniziative che coinvolgono anche scuole e ragazzi. Il viaggio e la fuga sono temi cinematografici e letterari che abbracciano il bisogno più intimo dell’essere umano. Alcune storie nascono.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ambiente, raccolta rifiuti e decoro urbano: come cambia Bologna

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