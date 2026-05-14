Interporto Arcoraci contesta la Newco | Operazione da fermare si rischia di consegnare un gioiello pubblico ai privati
Un ricorso presentato contro la gara per l’assegnazione del 70% della quota societaria di un importante interporto ha riacceso le tensioni politiche sulla gestione di uno degli asset più rilevanti della città. La contestazione arriva da un soggetto che ha espresso forti dubbi sulla validità dell’operazione, sostenendo che potrebbe portare alla privatizzazione di un bene pubblico di grande valore. La disputa riguarda principalmente la legittimità delle procedure e le implicazioni future della cessione.
Il ricorso sulla gara per l’aggiudicazione del 70% della quota societaria di Interporto riaccende lo scontro politico attorno al futuro di uno degli asset strategici della città. Dopo il rinvio della seduta del Consiglio provinciale, che avrebbe dovuto esprimersi sull’operazione, interviene anche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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