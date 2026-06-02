Bollette dell' acqua l' affondo di Ascom | Se ci sono utili perché le tariffe non scendono?

L’associazione di categoria critica le tariffe dell’acqua, chiedendo perché, in presenza di eventuali utili, le tariffe non diminuiscono. In un contesto di difficoltà economiche, si osserva un aumento dei costi per i consumatori. La questione riguarda la discrepanza tra i profitti dichiarati e le tariffe applicate, che non sarebbero state ridotte nonostante la crisi economica.

"Quando la situazione economica globale è pesante e i bilanci sono in sofferenza, le tariffe aumentano. Quando i conti sono in ordine e si fanno utili, le tariffe non diminuiscono. Qualcosa non torna. Ogni volta viene trovata una scusa diversa". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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