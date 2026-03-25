La Figc ha deciso di modificare le regole sul mercato calciatori, eliminando il blocco alle operazioni in presenza di riserve di utili. Questa novità permette alle società di continuare a muoversi senza restrizioni anche se superano determinati limiti di spesa. Contestualmente, si è stabilito che eventuali sforamenti del

Il Napoli si era visto bloccare il mercato a gennaio, pur vantando un patrimonio netto di 190 milioni al 30 giugno 2025. Dalla sessione estiva non sarà più così, perché il consiglio federale ha accolto le proposte della Lega Calcio Serie A, modificando il titolo VI delle Noif. La norma in questione riguarda il "costo del lavoro allargato", cioè il rapporto tra i ricavi (compresi i proventi netti del player trading) e le spese della prima squadra (stipendi, ammortamenti dei cartellini, commissioni degli agenti). I club che superano la soglia del 70% (valida per il prossimo controllo; si era partiti dall’80%) non possono operare liberamente sul mercato: hanno l’obbligo del saldo zero tra acquisti e cessioni, con il rischio di subire un blocco totale nella sessione successiva in caso di ulteriore peggioramento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercato, la Figc cambia le regole: niente blocco se ci sono riserve di utili. Esulta il Napoli

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