Bollette dell' acqua in aumento del 40% in 34 comuni casertani diffida ad Arera | Verificare tariffe di Itl

In 34 comuni della provincia di Caserta, le bollette dell'acqua sono aumentate del 40%. Federconsumatori Campania APS e i comitati a difesa dell'acqua pubblica hanno inviato una diffida ad Arera, chiedendo di verificare le tariffe stabilite da Itl spa, il gestore coinvolto. Le tariffe sono state deliberate dall'Ente Idrico Campano nell'agosto 2025 per il periodo 2024-2027.

Federconsumatori Campania APS, insieme ai comitati a difesa dell'acqua pubblica, ha formalmente diffidato Arera a verificare le tariffe idriche di Itl spa - gestore presente in 34 Comuni della provincia di Caserta — per il periodo 2024-2027, deliberate dall'Ente Idrico Campano nell'agosto 2025.🔗 Leggi su Casertanews.it

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