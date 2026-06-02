Il governo ha chiesto una tregua nazionale, ma i sindacati hanno escluso qualsiasi dialogo. I rappresentanti sindacali insistono che i blocchi rimarranno finché non saranno soddisfatte le loro condizioni, senza specificare quali siano. La Central Obrera Boliviana ha dichiarato che non intende avviare negoziati con le autorità, mantenendo ferme le proprie posizioni.

? Domande chiave Quali sono le condizioni esatte richieste dai sindacati per riaprire i blocchi?. Perché la Central Obrera Boliviana rifiuta categoricamente il dialogo con Paz?. Come influenzerà il nuovo modello economico la gestione delle risorse nazionali?. Quali beni essenziali mancano nelle città colpite dai cento punti di blocco?.? In Breve Oltre cento punti di blocco attivi in tutto il territorio nazionale. Central Obrera Boliviana e fazioni di Evo Morales escludono il dialogo. Carenza di beni essenziali colpisce duramente il dipartimento di La Paz. Paz propone collaborazione pubblico-privata contro accuse di privatizzazione economica. Rodrigo Paz invoca una tregua nazionale per fermare i blocchi stradali in Bolivia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia: Paz invoca una tregua nazionale, i sindacati escludono il dialogo

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