Un’esplosione ha colpito un deposito di fuochi d’artificio a Qawra, causando due feriti. L’incidente si è verificato durante l’esplosione, che ha provocato un forte boato e un incendio. Le abitazioni vicine hanno subito danni strutturali visibili, con alcune parti delle pareti e dei soffitti distrutte. Le condizioni di salute dei feriti non sono state rese note.

? Domande chiave Come sono rimaste le condizioni di salute dei due feriti?. Quali danni strutturali hanno subito le abitazioni vicine al deposito?. Perché i depositi di materiale pirotecnico sono così vicini ai centri abitati?. Cosa ha causato esattamente la deflagrazione del deposito di fuochi d'artificio?.? In Breve L'esplosione è avvenuta martedì 02 giugno 2026 lungo Salina Road a Qawra.. L'onda d'urto ha causato la rottura di vetrate in diversi edifici residenziali.. L'incidente avviene all'inizio della stagione turistica nelle zone di Qawra e Bu?ibba.. Le autorità indagano sulla sicurezza dei depositi pirotecnici vicino ai centri abitati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boato a Qawra: esplode un deposito di fuochi d’artificio, 2 feriti

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