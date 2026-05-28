Nella notte tra il 30 e il 31 maggio si potrà osservare la Mini Luna Blu, un fenomeno raro che si verifica quando si verificano due lune piene nello stesso mese. Questo evento torna dopo diversi anni e si distingue per essere una combinazione di due caratteristiche particolari del satellite naturale. È uno degli spettacoli astronomici più insoliti del 2026 e può essere visibile a occhio nudo.

Il cielo di fine maggio si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più curiosi del 2026. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio sarà infatti possibile osservare la cosiddetta “mini Luna Blu”, un fenomeno raro che combina due caratteristiche particolari del nostro satellite naturale. Nonostante il nome possa far pensare a una colorazione insolita, la Luna non diventerà affatto blu. L’espressione deriva dal modo di dire inglese “once in a blue moon”, utilizzato per indicare qualcosa di raro. In astronomia, infatti, la “Luna Blu” è semplicemente la seconda luna piena che cade nello stesso mese di calendario. È proprio ciò che accadrà nel maggio 2026. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Mini Luna Blu torna dopo anni: cos’è e perché questo evento è così speciale

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