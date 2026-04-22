Napoli i Girolamini riaprono | torna il tesoro dopo 14 anni di silenzio

Dopo quattordici anni di chiusura, il Complesso Monumentale dei Girolamini a Napoli apre nuovamente al pubblico. La riapertura avviene mercoledì 22 aprile 2026, e rappresenta il ritorno di un importante spazio culturale nella città. L’edificio, che custodisce un patrimonio artistico e storico, era stato chiuso temporaneamente e ora riapre dopo un lungo periodo di inattività.

Dopo quattordici anni di silenzio forzato, il Complesso Monumentale dei Girolamini riapre oggi, mercoledì 22 aprile 2026, le sue porte al pubblico, restituendo a Napoli un pilastro della sua identità culturale. Il percorso di visita nelle sale storiche è finalmente accessibile ai cittadini e ai visitatori, segnando la fine di un lungo periodo di chiusura iniziato in seguito ai feroci saccheggi che colpirono migliaia di volumi preziosi nel 2012. Una rivoluzione sociale nata nel XVI secolo L'apert .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, i Girolamini riaprono: torna il tesoro dopo 14 anni di silenzio Notizie correlate De Laurentiis dopo due anni rompe il silenzio e torna a parlareIl presidente azzurro Aurelio de Laurentiis, dopo due anni di silenzi, è pronto a rompere il silenzio per parlare del suo Napoli. Insigne torna al Pescara dopo 14 anni: il ritorno del talento sull'AdriaticoUn ritorno atteso, carico di significato e di emozione, inaugura una nuova pagina per il Pescara e per Lorenzo Insigne. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I Girolamini riaprono dopo 14 anni: Napoli ritrova la più antica biblioteca dopo lo scandalo del 2011; Napoli ritrova la Biblioteca dei Girolamini; Riapre la meravigliosa Biblioteca dei Girolamini a Napoli: la data e come visitarla; Riapertura della biblioteca dei Girolamini dopo 14 anni. La rinascita della biblioteca dei Girolamini: dopo 14 anni riapre lo scrigno del sapere a NapoliLa storica biblioteca dei Girolamini riapre dopo 14 anni. Un percorso tra sale monumentali e volumi rari per celebrare la rinascita di un tesoro unico. siviaggia.it Napoli, riapre al pubblico la Biblioteca dei Girolamini: viaggio nel Rinascimento meridionaleA Napoli torna accessibile al pubblico la storica Biblioteca dei Girolamini, che riapre a partire da pggi con un percorso sperimentale e una mostra dedicata ... cronachedellacampania.it In vista della prossima stagione il Napoli dovrà necessariamente investire nel reparto offensivo. Con Lucca e Lukaku destinati alla partenza, servirà almeno un colpo in avanti: tra i profili seguiti da Manna ci sarebbe anche Andrea Pinamonti del Sassuolo. Vi pi - facebook.com facebook Piazza Municipio a #Napoli accoglie i ragazzi e le ragazze delle scuole questa mattina per il #VolleyS3 in piazza ! Divertimento assicurato… vi aspettiamo! x.com