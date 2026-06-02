Il governo ha approvato un decreto che prevede il rafforzamento del blocco navale e rimpatri più rapidi. Le nuove misure includono procedure accelerate per l'identificazione e l'espulsione dei migranti irregolari. Sono previste sanzioni più severe per le imbarcazioni che tentano di entrare illegalmente nelle acque nazionali. Il decreto mira a ridurre gli sbarchi e a velocizzare i rimpatri, con l'obiettivo di rafforzare il controllo dei confini marittimi.

Il governo spinge sull'acceleratore sul dossier migranti. Secondo le ultime notizie sarebbe infatti pronto ad essere lanciato un nuovo decreto legge che riguarderà la gestione dei flussi migratori e che promette di essere ancor più incisivo di quanto già approntato nell'ultimo decreto sicurezza del Viminale. Tre i pilastri fondamentali attorno al quale è stato costruito: espulsioni rapide, blocco navale attivabile in diverse circostanze e controlli più agili alle frontiere. L'obiettivo è chiaro: da un lato lavorare sugli ingressi, dall'altro agire con velocità sui rimpatri. D'altra parte, il momento in cui l'esecutivo dovrà recepire le nuove... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Blocco navale e rimpatri veloci. Tutte le misure del decreto migranti

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