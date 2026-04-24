Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge dedicato ai rimpatri volontari assistiti, prevedendo un finanziamento di circa 1,4 milioni di euro per il periodo 2026-2028. La misura include fondi destinati a coprire i compensi dei rappresentanti che accompagnano gli stranieri durante le procedure di rientro volontario. Le novità riguardano anche aspetti legati alla sicurezza e alle modalità di rimpatrio.

Il decreto legge sui rimpatri volontari assistiti, approvato dal Consiglio dei ministri, stanzia poco più di 1,4 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per finanziare i compensi dei rappresentanti che assistono gli stranieri nelle procedure di rientro volontario. Il provvedimento, composto da due articoli, interviene come correttivo del decreto Sicurezza, approvato in via definitiva dalla Camera, dopo i rilievi del Quirinale sulla formulazione originaria della norma. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’istituto del rimpatrio volontario assistito, considerato dal governo uno strumento alternativo e complementare alle procedure coercitive di allontanamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rimpatri e sicurezza: cosa cambia coi nuovi provvedimenti, tutte le misure

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