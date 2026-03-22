Il caso "spicciolo" è rientrato, ma quello complessivo a quanto pare resta. La settimana rossonera di Leao si è conclusa con i sorrisi convinti dopo il gol di Rabiot al Toro e i cuoricini recapitati via social a Fofana, che ha festeggiato la rete dedicandogli l'esultanza a bordo del surf. Cartoline da libro Cuore ovviamente agevolate dai tre punti presi contro i granata, che hanno chiuso le polemiche seguite alla sconfitta con la Lazio. Rafa, però, resta inquieto. E non è una questione di spogliatoio, ma di incertezza fisica. Che oltre alle gambe, mina l'umore e alimenta tarli nella testa. Anche perché non è soltanto questione di Milan: c'è pure un Mondiale in arrivo e Leao è costretto a saltare l'ultima tornata con la nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, pace e sorrisi con tutti ma il Milan senza di lui vola. Ora cosa può succedere?

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