Operazione Millennium | traffico illecito di rifiuti

Nell’ambito dell’operazione “Millennium” è stato smantellato un sistema illecito legato alla gestione dei rifiuti provenienti dalle bonifiche del Parco della Salute di Torino. Le indagini hanno portato alla scoperta di attività illegali nel trattamento e nello smaltimento di materiali di scarto, che coinvolgevano più soggetti e strutture. L’intervento ha portato al sequestro di documenti e materiali collegati alle operazioni.

Operazione “Millennium”: smantellato un sistema illecito nella gestione dei rifiuti delle bonifiche del Parco della Salute di Torino. Un articolato meccanismo di traffico illecito di rifiuti è al centro dell’operazione “Millennium”. Il sistema, fondato su falsificazioni sistematiche e pratiche fraudolente, è stato ricostruito dal Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Milano. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo – ha portato al sequestro di due impianti di trattamento rifiuti nella provincia torinese. Entrambi risultano riconducibili alla società Perino Piero S. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Operazione “Millennium”: traffico illecito di rifiuti Articoli correlati Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NoeÈ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli,... Traffico illecito di rifiuti: PolieCo plaude all’operazione della DDA di SalernoIl consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco esprime pieno apprezzamento per l’operazione condotta dalla Dda di Salerno, con il... Video CC: Operazione Millennium sequestrati 2 impianti di trattamento rifiuti per traffico illecito Contenuti e approfondimenti su Operazione Millennium traffico illecito... Salerno, vasta operazione contro il traffico illecito di rifiutiMaxi operazione dei carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti in Campania: 12 misure cautelari (8 arresti ai domiciliari e 4 obblighi di dimora) nei confronti altrettanti indagati a cui si ... rainews.it Europol guida l’operazione internazionale contro la criminalità ambientale e il traffico di rifiutiEuropol ha coordinato con successo un'operazione su larga scala contro le reti di criminalità organizzata coinvolte nei crimini contro rifiuti e inquinamento ... ilmetropolitano.it