Due persone sono finite in manette nell'ambito di un'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'inchiesta riguarda un’attività di traffico illecito di rifiuti, con il sequestro di circa 25mila tonnellate di materiali tra le province di Napoli e Caserta. Le operazioni hanno coinvolto diversi territori, tra cui Caserta, Nola e il litorale domizio, e si sono concentrate sull’individuazione di pratiche di smaltimento non autorizzato.

Indagine della DDA di Napoli sullo smaltimento illecito di 25mila tonnellate di rifiuti tra Caserta, Nola e il litorale domizio. I Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito, nelle province di Napoli e Caserta, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone ritenute coinvolte, a vario titolo, in un presunto traffico illecito di rifiuti aggravato dall’agevolazione mafiosa. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, arriva al termine di una lunga attività investigativa coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dai Carabinieri del N. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Traffico illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta: 2 arresti

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