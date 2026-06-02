Blitz antidroga allo Scalo insospettabile 59enne in manette per spaccio

Un uomo di 59 anni è stato arrestato durante un blitz antidroga nello Scalo. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli mirati nella zona, concentrandosi sul traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di un’azione più ampia di prevenzione e repressione condotta nella zona, che ha portato all’arresto dell’uomo, considerato coinvolto nello spaccio di droga. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul blitz.

Non si ferma l'offensiva della Polizia di Stato contro la rete dello spaccio nel capoluogo. Nella mattinata di ieri, i controlli mirati di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, disposti con particolare attenzione nella zona dello "Scalo", hanno portato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Maxi blitz dei Carabinieri: sgominata rete di spaccio tra Salerno e Avellino, 19 misure cautelari

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