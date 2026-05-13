Blitz antidroga nel bosco al confine della città due fermati con dosi pronte allo spaccio
Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz nel bosco vicino al confine della città, sorprendendo due persone in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente pronte per essere vendute. Gli agenti avevano pianificato l’intervento dopo aver monitorato i movimenti nella zona del parco del Cormor, e sono riusciti a fermare i due uomini durante le operazioni di controllo.
“Sapevamo che si muovevano nella zona del parco del Cormor, quindi abbimo deciso di fare dei controlli senza farci vedere”. Così, dopo alcune segnalazioni e diversi appostamenti, i carabinieri della Stazione di Martignacco, con il supporto dei colleghi di Feletto Umberto e di unità cinofile del.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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