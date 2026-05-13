Blitz antidroga nel bosco al confine della città due fermati con dosi pronte allo spaccio

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz nel bosco vicino al confine della città, sorprendendo due persone in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente pronte per essere vendute. Gli agenti avevano pianificato l’intervento dopo aver monitorato i movimenti nella zona del parco del Cormor, e sono riusciti a fermare i due uomini durante le operazioni di controllo.

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