Caivano blitz antidroga in piena zona residenziale in un appartamento insospettabile

I carabinieri hanno effettuato un blitz in un appartamento situato in una zona residenziale vicino al Parco Verde. L’intervento si è svolto senza incidenti, coinvolgendo le forze dell’ordine locali. La perquisizione ha interessato un appartamento che si trovava in un quartiere prevalentemente abitato da famiglie. L’operazione fa parte di un’attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona.

La zona, prettamente residenziale e poco distante dal Parco Verde, è stata al centro di un’operazione dei carabinieri della stazione locale. Le attività investigative avevano indirizzato i militari verso un preciso civico: secondo le informazioni raccolte, una giovane coppia, apparentemente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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