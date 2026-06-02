Su eBay è stato messo in vendita il proiettore Blackview PV1000 Max, che offre 1000 lumen ANSI e può ruotare a 360 gradi. Il dispositivo integra funzioni di correzione automatica dell’immagine grazie all’intelligenza artificiale. Inoltre, il sistema è dotato di applicazioni di streaming già installate, permettendo di visualizzare contenuti senza bisogno di installazioni aggiuntive.

? Domande chiave Come fa l'intelligenza artificiale a correggere l'immagine automaticamente?. Quali applicazioni di streaming sono già integrate nel sistema?. Perché il supporto cardanico cambia il modo di usare il proiettore?. Quanto costa il dispositivo se lo acquisti entro il 30 giugno?.? In Breve Lancio su eBay il 2 giugno con prezzo promozionale di 269 euro entro il 30 giugno.. Supporto cardanico per rotazione integrale a 360 gradi e diagonale da 40 a 150 pollici.. Sistema TOF 6 in 1 con sensori automatici e motore ottico sigillato contro la polvere.. Sistema operativo VIDAA con 1.800 app e due altoparlanti stereo da 6 W certificati Dolby. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blackview PV1000 Max: 1000 ANSI lumen e rotazione a 360 gradi su eBay

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Test – Blackview PV1000 Max: Smarter Full-HD-Beamer mit Netflix & Co

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