Un’indagine approfondita su mafia e politica sembra essere una priorità per alcuni, ma invece si rivela spesso un tentativo di distogliere l’attenzione dai propri problemi. Chiara Colosimo si presenta come esperta del tema, ma le sue dichiarazioni vengono viste come un tentativo di manipolare l’immagine politica. La realtà dei fatti mostra che la forza politica a cui appartiene ha difficoltà a confrontarsi con il proprio passato recente, rendendo difficile un’analisi obiettiva.

Chiara Colosimo ostenta volontà enciclopediche in materia di rapporti tra mafia e politica, ma purtroppo rischia di essere l’ennesimo gioco di prestigio di una forza politica che non può fare i conti col proprio presente perché non li può fare con il proprio passato (recente). La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera la scorsa settimana aveva auspicato che la Commissione parlamentare antimafia guidata dalla sodale Colosimo si occupasse delle infiltrazioni della mafia nella politica, come reazione allo scandalo “DelmastroCaroccia” che ha travolto il suo partito e compromesso (almeno temporaneamente) la brillante ascesa di Andrea Delmastro Delle Vedove.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’indagine a 360 gradi su mafia e politica? Sante parole, Colosimo, se non facesse l’opposto

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