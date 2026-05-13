Wacom presenta la Wacom Art Pen 2 | la penna di nuova generazione con rotazione del cilindro a 360° per gli artisti digitali

Da corrieretoscano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wacom ha annunciato il lancio della Art Pen 2, una penna di nuova generazione progettata per artisti digitali. La novità principale consiste in un sistema di rotazione del cilindro a 360 gradi, che permette di controllare i tratti con maggiore naturalezza durante la creazione. La penna è sensibile alle rotazioni, offrendo così una sensazione più vicina a quella degli strumenti tradizionali.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Libera tutto il potenziale espressivo degli artisti digitali più esigenti con la nuova penna sensibile alla rotazione di Wacom, che porta nella creazione digitale la sensazione degli strumenti tradizionali.  TOKYO, 13 maggio 2026 PRNewswire — Wacom ha presentato oggi la Wacom Art Pen 2, una penna sensibile alla rotazione progettata per gli artisti digitali e i professionisti della creatività che cercano un controllo preciso ed espressivo nei loro flussi di lavoro digitali.  Controllo espressivo con rotazione del cilindro  Sulla scia del successo della Wacom Art Pen originale (KP701E), la nuova Wacom Art Pen 2 continua a offrire la rotazione del cilindro a 360° e introduce questa funzionalità nella nuova tecnologica   di Wacom.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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