Una mostra in Islanda presenta tre installazioni audiovisive di Björk, realizzate negli ultimi mesi. La cantante ha scelto di dedicarsi all’arte visiva, lasciando momentaneamente da parte la musica. La mostra include anche un brano tratto dal suo nuovo album, che viene presentato per la prima volta in questa esposizione. Le installazioni sono caratterizzate da un forte tono intimo e personale.

Lontana momentaneamente dalla musica Björk ha dedicato gli ultimi mesi all’arte, inaugurando una mostra in Islanda, composta da tre installazioni audiovisive dal carattere profondamente personale. Dal 30 maggio è possibile visitare l’esposizione a Reykjavik presso la Galleria Nazionale d’ Islanda e comprende due toccanti opere audio dedicate alla memoria della madre di Björk. Presenta inoltre un film e un’installazione sonora inediti, realizzati con brani tratti da un prossimo album dell’artista previsto in uscita nel 2027. Al centro della mostra ci sono i due brani ispirati alla madre Ancestress e Sorrowful Soil. Entrambi, fanno parte di Fossora, ultimo lavoro in studio dell’ artista pubblicato nel 2022, riproposti per la prima volta in chiave teatrale all’interno di un contesto museale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bjork ha inaugurato una mostra in Islanda che ospita un brano del nuovo album

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